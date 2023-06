Klanten woest: ING kampt met alwéér een storing, inloggen onmogelijk

ING heeft voor de zoveelste keer in korte tijd last van een technische storing. Sinds 13.00 uur hebben klanten problemen met inloggen en het doen van betalingen via de app en op de website. Ook zijn er problemen met betalingen via het betalingssysteem iDeal. ‘Probeer het later opnieuw. Onze excuses voor het ongemak’, krijgen klanten te lezen. ING biedt ondertussen excuses aan.