Kledingzaak wordt internetsensatie: 'Als mama gaat posten hebben we zo 40 man in de wacht'

„Goedemiddag lieve volgers”, klinkt het in de winkel. „Ik ga jullie vandaag iets héél gaafs laten zien. Kijk even naar dit leuke vestje.” Soepeltjes loopt Debby op haar hoge hakken tussen de kledingrekken door, alsof het een catwalk is. Ze showt een ‘nieuw outfitje’ en prijst dit vol enthousiasme aan.