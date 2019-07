KPN publiceert formulier voor schadevergoeding na landelijke storing

Het formulier is te vinden op de website van de provider. Klanten kunnen het daar invullen en meer informatie krijgen over de storing. Die vond op 24 juni plaats in het telefoonverkeer van KPN, waardoor het hele netwerk plat lag. Door de storing was ook alarmnummer 112 uit de lucht. Chaos volgde: de hulpdiensten gingen massaal de straat op om aanspreekbaar te zijn voor mensen die dringend hulp nodig hadden.



Het schadeformulier is bedoeld voor klanten die schade hebben geleden door de telefoonstoring. In de voorwaarden wordt niet gesproken over schade die is geleden naar aanleiding van de 112-storing. Bovendien mogen alleen klanten van KPN de schade verhalen. Volgens KPN gaat het om een coulanceregeling, waarbij per geval wordt gekeken of de schade terecht is.