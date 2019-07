Laptop voor onder de 500 euro? Dit zijn onze keuzes

Beste koopNiet iedereen heeft zin of budget om enorm veel geld aan een laptop uit te geven, en daar houden veel fabrikanten ook rekening mee. Veel hardwarekracht en toeters en bellen moet je natuurlijk niet verwachten onder de 500 euro, maar het is echt wel mogelijk om degelijke toestellen te vinden. Zoals deze vijf.

Asus VivoBook S15 (€ 469)

Volledig scherm De VivoBook S15. © Asus

De Asus VivoBook S510 is dankzij zijn processor met vier kernen een vlotte laptop. Omdat het een zuinige processor betreft, is het ook nog eens een dunne laptop die weinig herrie maakt. Er is genoeg opslagruimte door de aanwezigheid van zowel een solid state drive als een harde schijf en het scherm heeft een hoog contrast. Het toetsenbord heeft niet veel ‘travel’ (de snelheid, zeg maar, waarin de aanslag van een toets wordt herkend) en als je lange teksten wilt tikken, zijn er betere alternatieven. Toch is deze Asus een prima allrounder, die zijn geld ook gewoon waard is.

HP 15-DB091nb (€ 399)

Volledig scherm Een goedkope HP 15. © HP

Wanneer je bij een grote speler als HP écht op de prijs let, dan doe je daar meestal grote concessies voor. Bij dit toestel van HP, voor amper 400 euro, betekent dat onder meer ‘maar’ een Full HD-scherm en een werkgeheugen dat we als ‘kan er net mee door’ zullen omschrijven. Ook heeft deze laptop een processor van AMD en een Radeon R4 als grafische chip. Die processor is wel een zeer recente, en vergelijkbaar met de recentste versie van Intel’s snelle i5.

Acer Aspire 3 a315 (€ 469)

Volledig scherm De Aspire A3. © Acer

De Acer Aspire heeft, voor deze prijs, ordentelijke hardware aan de binnenkant. Al moet je natuurlijk ook weer niet verwachten dat hij ergens in uitblinkt: de schermresolutie is Full HD, het werkgeheugen is ‘maar’ zes gigabyte (acht is nu eerder de standaard voor een goeie laptop), de processor is een niet al te krachtige Intel Core i3 en de videochip is geïntegreerd in die chip. Verwacht dus niet ermee te kunnen gamen. Maar hij heeft wel een solid state drive (een snelle geheugenchip) van 128 gigabyte om bestanden op te slaan.

Medion Akoya E6245S-C-128F8 (€ 369)

Volledig scherm Medion, altijd al een budgetspeler geweest, blinkt uit met deze. © Medion

Van het Duitse Medion is vooral deze laptop populair. Die heeft een Celeron-budgetprocessor van Intel, een Full HD-scherm, een solid state drive (ssd) van 128 gigabyte en een werkgeheugen van 8 gigabyte. Het is eerder een traag toestel, maar verder met prima specificaties voor zijn prijs.

Lenovo IdeaPad 330 (€ 339)

Volledig scherm De grootste prijsbreker komt van Lenovo. © Lenovo