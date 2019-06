Last-minute cadeau nodig voor pap? Dit zijn de beste scheermessen

Rond af met crème of olie



Scheerirritaties ontstaan vaak door een verkeerde scheertechniek en/of onvoldoende persoonlijke hygiëne.



Het begint met een scherp en schoon mes. Vervang je mesjes op tijd en houd ze goed schoon. Ook de scheertechniek is belangrijk, namelijk: met de haren mee. Goed om dit uit te vogelen want ook in je baard kun je een kruin hebben. De scheerrichting is dus niet bij iedereen of overal op je hoofd hetzelfde. Het scheerschuim dat je gebruikt moet je haren zacht maken en het mes soepel over de huid laten glijden. Het advies van de barbier van Barber Ro wordt ondersteund door cosmetisch dermatoloog Eugene de Zwart-Storm. Maak voor het scheren je huid goed warm en gebruik goed scheerschuim. Scheer met de haarrichting mee en gebruik na het scheren een crème of olie om de huid te verzachten.



Hoe je huid op verzorgingsproducten als scheerschuim reageert is heel persoonlijk. Sommige mensen zijn allergisch voor de stof cocamidopropyl betaïne. Deze chemische stof zorgt voor schuim en komt vaak voor in producten als scheerschuim, shampoo en tandpasta. Bij normaal gebruik is deze stof voor de meeste mensen onschuldig. Reageer je er heftig op, krijg je een droge huid of eczeem bijvoorbeeld, zoek dan een product zonder deze stof.



Een andere stof waar je een reactie op kunt krijgen is perubalsem, een grondstof voor parfum. Het stofje wordt gewonnen uit de Myroxylon balsamum boom en gebruikt om schuim een lekkere geur te geven. Bij sommige mensen leidt dit tot een schilferige of jeukende huid. Bij beide stoffen is er geen enkele reden tot paniek, maar mijd ze als je er heftig op reageert.