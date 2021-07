Leegloop bij World of Warcraft na overstap door populaire streamer

Er is een grote transfer gaande in gameland. Veel spelers van het populaire World of Warcraft stappen over naar concurrent Final Fantasy XIV, nadat de populaire streamer Asmongold besloot de game te gaan spelen.

Het online rollenspel World of Warcraft was bij verschijning in 2004 een fenomeen. Miljoenen spelers doken op de nieuwe game, waarin je met z’n allen één grote online wereld deelt. In de daarop volgende jaren kreeg de game meerdere grote updates en uitbreidingen, waardoor het voor uitgever Activision-Blizzard een belangrijke omzetmachine is gebleven.

Toch wist een concurrent in de afgelopen weken een deuk in die populariteit te slaan. Het Japanse Final Fantasy XIV zag ineens zijn spelersaantal gigantisch groeien. De digitale editie van de game raakte uitverkocht, terwijl de gameservers overvol begonnen te raken. De pc-versie bij gameswinkel Steam werd bovendien door meer mensen dan ooit tegelijkertijd gespeeld.

Final Fantasy XIV is net als World of Warcraft een online rollenspel. De game was bij verschijning in 2010 een flop, maar ontwikkelaar Square Enix besloot het gehele project opnieuw te starten. Het zorgde voor een ommekeer. Ieder jaar groeit het spel in populariteit: steeds meer spelers loggen in, terwijl op grote festivals in bijvoorbeeld Tokio en Londen gamers samenkomen om hun online Final Fantasy-vrienden te ontmoeten.

Tekst gaat verder onder video.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een streamer achterna

Die forse groei in spelers lijkt uit het niets te komen. De game heeft geen grote update gekregen vol met nieuwe functies en het volgende uitbreidingspakket komt pas in november. Iedereen rekende op een rustige periode voor het spel, maar nu blijkt het tegendeel waar.

Kijk je naar discussiefora over de game, dan zie je dat veel van de recente nieuwe spelers afkomstig zijn van World of Warcraft. Ze noemen zichzelf ‘WoW-vluchtelingen’, die besloten hebben hun vertrouwde game in te ruilen voor iets nieuws en hopelijk beters. Daar lijkt één drijvende kracht achter te schuilen: de populaire streamer Asmongold, die besloot World of Warcraft tijdelijk in te ruilen voor Final Fantasy.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eén van de grootste Warcraft-spelers

Asmongold zendt sinds 2014 zijn speelsessies in World of Warcraft uit. In de afgelopen jaren groeide hij uit tot de meest invloedrijke speler van de game. Zijn livestreams trekken soms honderdduizenden mensen tegelijk. Vooral bij de meest recente uitbreiding van de game zag hij zijn kijkersaantal flink groeien.

Zijn streamplan komt precies op het moment waarop het sentiment rond World of Warcrafts meest recente uitbreiding een dieptepunt lijkt te bereiken. Spelers reageren gefrustreerd op veel recente keuzes van ontwikkelaar Blizzard. Discussiefora zoals Reddit staan vol met kritische berichten over de game, waarin onder meer staat dat het spel zijn hoogtijdagen voorbij is.

Groots met Fortnite en Minecraft

Asmongolds eerste Final Fantasy-livestreams waren een groot succes, met opnieuw honderdduizenden kijkers. De 10 uur durende livestream is daarnaast door bijna 3 miljoen fans teruggekeken. De game stond hierdoor ineens in de top vijf van populairste spellen op Twitch, naast titels zoals Minecraft en Fortnite.

Omdat Final Fantasy een online game is, loopt Asmongold rond in dezelfde wereld waar andere spelers in rond bewegen. Het maakt de streamer een soort popster. Tijdens het gamen wordt hij gestalkt door personages van honderden andere games, die door te springen en in de chat te schreeuwen zijn aandacht proberen te krijgen. Beheerders van de game, een soort virtuele bodyguards, moesten de vervelendste spelers tijdens zulke sessies zelfs verbannen.

Geïnspireerd door World of Warcraft

Die plotselinge groei in populariteit is ergens vreemd, want World of Warcraft was juist een grote inspiratiebron voor Final Fantasy XIV-producent Naoki Yoshida. ,,Zonder Warcraft zou Final Fantasy XIV nooit hebben bestaan”, zei hij afgelopen week nog in een interview op een Japanse livestream.

,,Het is ook best raar dat spelers de populariteitscijfers van beide games gebruiken om te zien wie er wint of verliest. Zij hebben 12 miljoen abonnees, dat halen we echt niet zomaar in. Daarnaast is het best eng om te zien hoe iedere dag duizenden nieuwe spelers naar ons toe komen.”

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: