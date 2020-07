LG GX Review: Deze superdunne televisie is maar 2 centimeter dik

Als je een strak interieur hebt en daar een strakke tv bij zoekt, is een dunne tv een must. Wij bekeken de gloednieuwe LG GX, een oledtelevisie die slechts 2 centimeter (!) dik is en makkelijk aan de muur bevestigd kan worden. Is het verder een goede televisie? We zochten het uit.

Om te beginnen: Televisies met een oledpaneel zijn altijd erg dun. Ze kunnen zo plat worden gemaakt doordat een oledscherm geen aparte backlight (verlichting aan de binnenkant van de tv) nodig heeft.

Het oledpaneel is ongeveer een millimeter dik; het is vooral de drager waarop het is bevestigd die bepaalt hoe diep de tv is. Zo had de eerste 55 inch-oled-tv van LG die in de Benelux werd verkocht, een dikte van slechts 4,5mm. Tenminste, als je de kast onderaan met daarin de elektronica, aansluitingen en luidsprekers niet meerekende. Met de onderste behuizing erbij was deze tv ongeveer vier centimeter dikker.

In 2017 introduceerde LG met de W7 ‘Wallpaper’-tv de dunste televisie ooit. Het scherm was bij dat model slechts enkele millimeters dik, maar je was wel verplicht de meegeleverde soundbar te gebruiken, omdat daarin alle benodigde elektronica was ondergebracht.

Platste oled-televisie

Met de nieuwe G-serie heeft LG nu echt de platste oledtelevisie ooit geïntroduceerd, waarbij alles in een enkele behuizing is geïntegreerd. Het door ons geteste 65 inch-model is slechts twee centimeter dik en is met de meegeleverde muurbeugel strak tegen een muur te bevestigen. Het geheel ziet er hierdoor superstrak uit, zeker als je de mogelijkheid hebt om de kabels in de muur weg te werken.

Volledig scherm LG CX © Tweakers

De beeldkwaliteit is zoals we van oled gewend zijn: prachtige kleuren en zeer goede kijkhoeken. Dankzij de perfecte zwartweergave is het contrast enorm en doordat de (sub)pixels individueel uitgeschakeld kunnen worden, is ook het lokale contrast zeer groot. Daardoor zien beelden er scherper uit dan op lcd-televisies. Daar staat tegenover dat het glanzende scherm wat gevoeliger is voor reflecties en dat de maximale helderheid niet zo hoog is als bij de beste lcd-tv’s. Het liefst kijk je dus met niet al te veel omgevingslicht.

Ideaal voor gamers

Volledig scherm LG CX © Tweakers De tv draait op webOS en dat vinden we nog altijd een van de prettigst werkende smart-tv-platforms. Ook de meegeleverde Magic Remote werkt erg prettig dankzij de bewegingsdetectie, de microfoon en het handige scrollwieltje. De voor gamers belangrijke inputlag behoort tot de beste van dit moment. Bovendien is de GX geschikt om beelden met variabele framerate weer te geven. Daarnaast kunnen 4k-beelden door de hdmi 2.1-aansluitingen met 120 beelden per seconde worden weergegeven, waardoor er voor fanatieke gamers niet veel meer te wensen overblijft.

Het geluid is verbazingwekkend goed als je bedenkt hoe plat deze televisie is. Het is een hele prestatie om zulke kleine luidsprekers zo overtuigend te laten klinken. Dat gezegd hebbende, klinken televisies die wat dikker zijn vaak beter. Zo klinken bijvoorbeeld LG’s eigen CX-serie oleds een heel stuk beter, terwijl deze televisies, die over dezelfde specificaties beschikken, veel goedkoper zijn. Hiermee is de GX een televisie voor mensen die het uiterlijk zo belangrijk vinden dat ze bereid zijn in te leveren op het geluid en daar bovendien veel extra geld voor kunnen en willen betalen.

Pluspunten

Superplat design

Goed contrast

Goede kijkhoeken

Lage inputlag

Minpunten

Duurder dan dikkere tv’s

Kort netsnoer

Geen dts-geluid

Geen hdr10+

Cijfer: 8