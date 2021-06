LHBT-priester bedreigd na TikTok-video: ‘Je jankt omdat je homo’s niet slecht mag behandelen?’

TikTok-priester knothead9620 was al een tijdje buitengewoon populair op het sociale videonetwerk. Op het moment heeft hij ruim 135.000 volgers, die samen zijn video’s meer dan drie miljoen keer hebben geliket. De priester preekt in zijn video’s, en benadrukt daarbij een voorvechter te zijn voor LHBT-rechten en te strijden tegen racisme. Op zijn profielpagina spreekt hij ook zijn steun uit voor de Black Lives Matter-beweging.

‘Houd op met je gejank en gezeur’

Toen een andere TikTok-gebruiker mopperde dat hij onderdrukt wordt als Christen in de Verenigde Staten, schoot dat bij de priester in het verkeerde keelgat. “Houd nu meteen op met je gejank en gezeur”, schreeuwde hij in een reactievideo terwijl hij met een opgerolde folder de camera sloeg.

,,Ja, er zijn Christenen die onderdrukt worden”, vervolgde hij. ,,In Noord-Korea riskeren ze in de Goelag gegooid te worden, en in Palestina kunnen ze niet naar de kerk omdat er muren omheen gebouwd zijn.” ,,Maar in dit land word je niet onderdrukt. Je loopt te janken omdat je homo’s niet meer slecht mag behandelen? Wat is er in hemelsnaam mis met je.”