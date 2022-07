Maak een eind aan langzame wifi: dit zijn de beste routers van het moment

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van de beste routers op BestGetest.

De beste router: FritzBox 4060

De FritzBox heeft een wat gekke naam, maar is buitengewoon veelzijdig. Hij is erg uitgebreid en eenvoudig in te stellen. Bovendien heeft hij naast de wifiradio ook een DECT-radio aan boord. Hiermee kun je bijvoorbeeld DECT-huistelefoons aansluiten met de speciale telefooncentralefunctie die de router heeft. DECT kan ook worden gebruikt om smarthomeproducten aan te sluiten, zoals slimme lampen of een bewegingssensor gemaakt door het bedrijf dat ook deze routers fabriceert.

Het voordeel van FritzBox is dat je niet heel veel verstand van zaken nodig hebt om de router in te stellen. De interface is makkelijk te begrijpen en het is duidelijk welke opties er tot je beschikking staan. De indeling is netjes en dat maakt deze router extra prettig in gebruik. Ook kun je gasten of kinderen op het netwerk aansluiten en internet begrenzen via dezelfde instellingen. Ben je echter heel fanatiek met tech, dan is de AX86S waarschijnlijk de betere optie. Die mist echter wel de telefooncentralefunctie.

Alternatief voor gezinnen: TP-Link AX55

Ook de TP-Link Archer AX55 is een router met veel functies voor een goede prijs. Deze router is snel, makkelijk te gebruiken voor ‘beginners’ en bevat veel functies voor de doorgewinterde router-eigenaar. Een helder en duidelijk menu maakt de router veel makkelijker in gebruik. Het nodigt bijvoorbeeld meer uit tot het proberen van nieuwe functies. Daarom raden we de TP-Link AX55 aan, want die bevat veel mogelijkheden én je stelt hem eenvoudig en snel in via de gratis app.

De router is relatief hoog met ventilatieopeningen aan de bovenkant. Aan de voorzijde geven leds aan wat de status van het apparaat is. Er zijn veel poorten aanwezig, waarmee je vier apparaten bekabeld kunt aansluiten.

Daarnaast ondersteunt het apparaat Wi-Fi 6, wat hem zeer futureproof maakt. Met Wi-Fi 6 kun je meer apparaten aansluiten zonder dat je dekking verliest. Daarnaast kan het hogere snelheden opleveren.

