Man tapt voor duizenden euro’s aan elektriciteit af om zijn bitcoincomputers te laten draaien

Extreem elektriciteitsverbruik

,,Maar het elektriciteitsverbruik van de computers is gigantisch. Daarom is het mijnen van bitcoins in België niet meer rendabel vanwege de hoge elektriciteitskosten. De verdachte had echter een schakelaar geïnstalleerd van liefst 160 ampère om de computers draaiende te houden, terwijl dat voor een gewoon gebouw een schakelaar van 40 ampère is. Het elektriciteitsverbruik was daardoor extreem hoog. De Belgische politie berekende dat hij voor 3000 euro stroom per maand aftapte”, aldus de procureur.