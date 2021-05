Mark (27) begon zijn bedrijf in studentenhuis, techgigant ziet er nu miljardenmarkt in

Hij mag er niets over zeggen, vertelt sofwareontwikkelaar Marc Mackenbach vanachter zijn computer over de overname van zijn start-up SecretHub. Hoewel in nevelen gehuld blijft wat de techgigant AgileBits hem precies heeft geboden voor zijn bedrijfje, doet hij vol enthousiasme uit de doeken hoe hij de afgelopen tijd in een achtbaan terecht is gekomen. Mackenbach keerde zeven jaar geleden voor het eerst salaris aan zichzelf uit. ,,Ik kocht daarvan een fles port, die even oud was als ik: 20 jaar”, lacht hij. Inmiddels is zijn SecretHub ondergebracht bij AgileBits, dat in zijn idee een miljardenmarkt ziet.