‘Marktplaats, bol.com en Amazon grijpen in bij misbruik coronacrisis’

Zo weert Marktplaats de verkoop van mondmaskers en desinfecterende handgels en grijpt het platform in bij advertenties die misleidend zijn. Bol.com laat tijdelijk geen nieuwe aanbieders van bijvoorbeeld thermometers, pijnstillers of ontsmettingsmiddelen toe en grijpt in bij misleidende claims en woekerprijzen. Amazon heeft laten weten in deze periode te controleren of handelaren geen woekerprijzen vragen of valse claims doen in relatie tot het nieuwe coronavirus.