Medeoprichter Dan Houser vertrekt bij Rockstar Games na twintig jaar

Europees privacy-onderzoek naar Google vanwege verregaan­de locatie­trac­king

4 februari Techreus Google wordt in Europa onder de loep genomen vanwege de verwerking van de locatiedata van gebruikers van Android-telefoons. Die is mogelijk strijdig met de Europese privacywetgeving. De Ierse toezichthouder Irish Data Protection Commission leidt het onderzoek omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.