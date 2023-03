Medeoprichter Intel Gordon Moore (94), van ‘de Wet van Moore’ overleden

Moore voorspelde in 1965 dat het aantal transistors op een chip elk jaar zou verdubbelen. Tien jaar later paste hij zijn prognose aan tot een verdubbeling per 24 maanden. Moore’s Law motiveerde techbedrijven als Intel die verdubbeling elke twee jaar waar te maken. De voorspelling van Moore is nog altijd een leidraad in de techwereld, maar hoe lang de ‘wet’ nog meegaat, is de laatste jaren een punt van discussie onder experts.