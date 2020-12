Meester Yoeri had twijfels over Tiktok, nu zijn hij en zijn ‘moeke’ een hit: 'Waanzinnig’

Precies een jaar geleden gaf Yoeri Berendijk les op een school voor speciaal onderwijs in Deventer. Met TikTok had hij nog nooit iets gedaan. „Een leerling was weg van die app en deed allerlei dansjes na”, zegt Yoeri. „Zij vond dat iets voor mij. Ik had mijn twijfels, maar uit verveling maakte ik in de kerstvakantie toch maar een account aan. Bijna een jaar later heb ik 100.000 volgers. Een waanzinnig aantal.”