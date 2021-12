Met deze zes trucs gebruik je Facebook slimmer

Delen per e-mail

1. Advertenties

Je kunt er gek van worden, die opduikende advertenties op Facebook, maar soms kunnen ze daadwerkelijk handig zijn omdat je daadwerkelijk naar een product of dienst op zoek bent. Andere keren krijg je advertenties te zien waar je helemaal niet geïnteresseerd in bent. Via de instelling Advertentievoorkeuren kun je makkelijk bepalen wat voor reclames je wil tegenkomen op Facebook.

Ga naar Instellingen, vervolgens naar ‘Advertenties’ en dan naar ‘Advertentie-onderwerpen’. Bij deze instellingen kun je al je interesses zien waarover je advertenties krijgt. Je kunt ze verwijderen, maar je kunt ook interesses toevoegen. Als je op ‘Adverteerders’ klikt, kun je zien welke bedrijven advertenties plaatsen op jouw Facebook-pagina. Hier kun kies je ervoor om geen advertenties meer te zien van deze bedrijven.

2. Berichtenverzoeken

Veel mensen weten niet dat ze hem hebben; een overvolle inbox met Berichtverzoeken. Dit is de map waar Facebook alle berichten naartoe stuurt van mensen waar je nog geen vrienden mee bent. Deze map kan gevuld zijn met bots, met vage bedrijven die iets van je willen, met zogenaamde loterijen of cryptoscams óf van daadwerkelijke bestaande kennissen van vlees en bloed bij wie je vroeger op school hebt gezeten.

Door op het Messenger-pictogram bovenaan je Facebook-startscherm te klikken, kun je alle verzoeken zien. Je vervolgens het merendeel deleten en de paar daadwerkelijk leuke verzoeken inwilligen. Je kunt ook in Spam kijken, daar bevinden zich verzoeken die Facebook al direct verdacht vond.

3. Dubieuze inlogs

Dit zal (hopelijk) niet vaak voorkomen, maar het kan zijn dat iemand op jouw Facebook-account inlogt zonder dat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Gelukkig kun je precies zien wie er allemaal actief is op jouw account. Ga naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Beveiliging en aanmelding’. Hier kun je zien welke apparaten er ingelogd staan in jouw account.

Je kan daar ook apparaten die je niet kent uitloggen. Sowieso handig als dit onverhoopt gebeurt: je wachtwoord aanpassen en een tweestapsverificatie instellen. Je kunt ook waarschuwingen ontvangen van niet-herkende aanmeldingen. Dit zet je aan in ditzelfde menu, hiervoor moet je even naar beneden scrollen.

4. Geen posts meer zien, wel vrienden blijven

In theorie zijn al je Facebook-vrienden daadwerkelijk mensen die je leuk en aardig vindt, maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Iedereen heeft wel eens plichtmatig een vriendschapsverzoek ingewilligd om vervolgens getrakteerd te worden op posts waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten.

De makkelijkste uitweg is om deze mensen niet te ontvrienden maar om ze te ontvolgen. Hun berichten verschijnen dan niet meer in je Nieuwsfeed, maar je blijven wel vrienden op Facebook. Ga naar Instellingen & privacy, dan naar Voorkeuren voor nieuwsoverzicht, en dan klik je op Niet meer volgen. De mensen die je niet meer volgt, zullen daarvan niet op de hoogte worden gebracht.

5. Alles wat je ooit hebt geplaatst op Facebook downloaden

Misschien wil je stoppen met Facebook en je account verwijderen, maar wel alles wat je ooit hebt gepost downloaden. Misschien wil je sowieso een persoonlijke kopie hebben van alles wat je ooit op Facebook met de wereld hebt gedeeld. Hoe dan ook, je kunt dit in zijn geheel bemachtigen.

Selecteer ‘Instellingen en privacy’ en klik op ‘Instellingen’. Klik vervolgens in de linkerkolom op ‘Je Facebook-gegevens’. Klik naast ‘Je gegevens downloaden’ op ‘Bekijken’. Hier vind je alles wat je moet doen. Het kan – afhankelijk van hoe fanatiek en hoelang je op Facebook zit - even duren voordat je jouw complete archief binnen hebt.

6. Wat te doen bij overlijden?

Uiteindelijk zullen we allemaal een keer het loodje leggen. Ook hier heeft Facebook over nagedacht. Zo kun je een contactpersoon voor een zogenaamde ‘herdenkingsstatus’ benoemen die je account beheert nadat je bent overleden. Deze kan een aangepast bericht voor je profiel schrijven, reageren op nieuwe Friend-verzoeken die binnenkomen nadat je bent overleden en je profiel en omslagfoto bijwerken.

Selecteer ‘Instellingen en privacy’ en klik op ‘Instellingen’, klik op ‘Instellingen voor accounts met herdenkingsstatus’. Selecteer de naam van een vriend in ‘Kies een vriend’ en druk op de bevestigingsknop. Facebook laat je vriend ook weten dat je dit hebt ingesteld, al is het verstandig dit vooraf even persoonlijk te bespreken.

Je kunt er ook voor kiezen om je account te laten verwijderen nadat je bent overleden. Facebook zal dan jaarlijks een herinnering sturen om jouw status te controleren, tenzij je die optie uitschakelt. Als je een contactpersoon bent voor iemand die is overleden, kun je een aanvraagformulier gebruiken om bij Facebook een verzoek in te dienen of je zijn of haar account wilt laten gedenken.

