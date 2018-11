Waarom dit apparaatje een van de populair­ste producten is deze Black Friday

23 november Het is misschien wel het populairste product van deze Black Friday: de Google Home Mini. Verschillende winkels en zelfs de Albert Heijn snoepten zo’n vijftig procent van de prijs van de slimme spraakassistent, waardoor het apparaatje al snel uitverkocht was. Op de lijsten van populairste aanbiedingen prijkt de assistent van Google veelal bovenaan. Waarom is het ding zo in trek? En hoe zit het met onze privacy?