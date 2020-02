Microsoft onthult: Nieuwe Xbox Series X acht keer krachtiger dan voorganger

Microsoft herhaalt in de nieuwe aankondiging een aantal van de eerder bekendgemaakte details. Zo beschikt de nieuwe console bijvoorbeeld over een snelle ‘ssd van de volgende generatie’, die niet alleen laadtijden versnelt, maar ook een Quick Resume-functie met zich meebrengt. Hierdoor kunnen gamers hun spel op een willekeurige plek stoppen en later weer verdergaan, zonder laadschermen of wachttijden.



De nieuwe grafische processor in de Xbox Series X is zoals gezegd acht keer sneller dan zijn voorganger en ruim twee keer sneller dan de Xbox One X, op dit moment de nieuwste en snelste Xbox op de markt. Hiermee kan Microsoft onder meer hdmi 2.1 ondersteunen, waardoor het in theorie mogelijk wordt op de kwaliteit van 8k te gamen. Ook kan de Xbox Series X games met 120 beelden per seconde afspelen, voorheen schommelde dit, afhankelijk van de game en Xbox One-versie, tussen de 30 en de 60.



Ook ondersteunt de nieuwste Xbox hardwarematige DirectX Raytracing, een gloednieuwe techniek die beelden op een andere manier opbouwt. De techniek staat nog in zijn kinderschoenen en kan op dit moment alleen geleverd worden door prijzige grafische kaarten.