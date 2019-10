Microsoft presenteert draadloze oortjes met Office 365-integratie

Duizenden mensen even zonder mobiel netwerk door storing bij T-Mobile

14:21 T-Mobile had vanochtend een storing op zijn mobiele netwerk. Met name klanten in het zuiden en oosten van Nederland leken daar last van te hebben, zo bevestigde de provider. Klanten meldden dat ze helemaal geen verbinding krijgen. Rond 12.00 uur waren de problemen opgelost.