Mijlpaal: Fortnite heeft 350 miljoen geregistreerde spelers

Het is voor het eerst sinds een jaar dat het bedrijf details geeft over het aantal spelers. Vorig jaar in maart zei Epic dat er 250 miljoen spelers waren. In ruim een jaar zijn daar dus zo’n 100 miljoen spelers bijgekomen. Fortnite is beschikbaar voor pc’s, consoles en smartphones en tablets. Hoe de verdeling is tussen spelers op de verschillende apparaten, is niet bekend. Dat het de grootste game op aarde is, is inmiddels een gegeven. FIFA bijvoorbeeld zou vorig jaar rond de 120 miljoen spelers zitten.