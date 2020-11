Moeder die hele nacht voor winkel bivakkeerde: ‘De Playstation is binnen, godzijdank!’

Politiebureau Zaanstreek is verblijd met een kaartje van een dankbare moeder. Mama Claudia zat de hele nacht op een stoeltje voor een speelgoedwinkel in Koog aan de Zaan om de nieuwste Playstation voor haar zoon Jim te bemachtigen. Surveillerende politieagenten maakten om 02.15 uur een foto van de volhoudende moeder. ,,Daar kregen we 1300 reacties op.”

Langsrijdende politieagenten wisten even niet wat ze zagen. Vorige week woensdagavond dachten ze dat er een 'Sarah pop’ voor de lokale speelgoedwinkel was neergezet op een stoeltje.

'Lachte me rot’

Maar het bleek een echte vrouw te zijn. Het was namelijk Claudia die de volgende dag als eerste de nieuwe Playstation 5 wilde bemachtigen voor haar zoontje Jim. Dat schrijft ze in een briefje die ze naar aanleiding van het Facebookbericht van de politie heeft gestuurd.

Het Facebookbericht is volgens de politie ‘honderdduizenden keren bekeken en kreeg meer dan 1300 reacties’. Claudia heeft geen Facebook, schrijft ze. ‘Maar ik heb later de reacties van mijn zus vernomen en me rot gelachen. Wat een leuk stukje van de agent over mij toen ik daar om 02.15 uur in vroege morgen zat.’

Rare types

De dankbara mama legt in haar brief ook uit wat ze precies bij de speelgoedwinkel deed. Vanaf woensdagavond 18.00 uur zat ze in wisseldiensten met haar zoon voor de deur om donderdagochtend niet die Playstation 5 mis te lopen.

Welnu, zo zie ik er dus uit in het dagelijks leven’, schrijft ze. ‘Ik wil de agenten voor de controle 's nachts bedanken. Ik had zelfs liever dat hij elk kwartier langs zou rijden, want ik was toch enigszins bezorgd over rare types die rondwandelen op dat goddeloze tijdstip.’

Pasgeboren baby

Claudia vertelt ook dat het is gelukt om de Playstation te bemachtigen. ‘Hij is binnen, godzijdank! Wat hebben we gelachen op de terugweg. Mijn zoon hield zijn Playstation vast alsof het een pasgeboren baby was. Zo blij was hij.’

De politie is blij met ‘het lieve kaartje’ en wenst Claudia en Jim veel plezier met 'de welverdiende PS5’.