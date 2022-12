Musk doet wat hij wil met Twitter: ‘Op deze manier wordt medium echt te gronde gericht’

Musk: blauw vinkje eind november nog niet terug op Twitter

Twitter Blue komt waarschijnlijk toch nog niet terug eind deze maand. Twittereigenaar Elon Musk zei in de nacht van maandag op dinsdag in een tweet dat de dienst, waarbij betalende gebruikers een blauw vinkje kregen, pas weer gelanceerd wordt wanneer er genoeg zekerheid is dat mensen bekendheden en bedrijven niet na kunnen doen als ze het vinkje kunnen kopen. Musk zei ook dat organisaties waarschijnlijk een ander kleur vinkje krijgen dan individuen.

22 november