Musk schorst populaire Twitteraars die hem nadoen: 'Zij mag terugkomen als ze geld betaalt’

Zorgen bij Nederland­se politici om overname Twitter, geblokkeer­de accounts keren niet snel terug

De overname van Twitter door Elon Musk zorgt in Nederland voor kritische noten van de VVD, CDA en oppositiepartij Volt. Ze twijfelen of het bedrijf straks nog aan de wet te houden is. De PVV daarentegen is juist optimistisch dat er straks mogelijk meer gezegd kan worden. Musk laat vandaag weten dat mensen van wie het account in het verleden is geblokkeerd, nog zeker zes weken moeten wachten voor ze terug mogen keren.

2 november