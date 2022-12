Musk verbreekt belofte: account dat zijn vlieggegevens bijhoudt én dat van de maker van Twitter gegooid

Voorwaarden aangepastHet is sinds woensdag van het ene op het andere moment niet meer mogelijk om via Twitter de gegevens van het privéjet van Elon Musk te volgen. Twitter heeft het account @elonjet schijnbaar zonder waarschuwing geblokkeerd. Ook dat van maker Jack Sweeney (20) is uit de lucht gehaald. Daarna heeft Musk snel de voorwaarden van het sociale medium aangepast en aangekondigd Sweeney te vervolgen.

Hij beloofde het nog plechtig toen hij Twitter aankocht: de vrijheid van meningsuiting zou hoog in het vaandel staan. Zelfs een account dat hem niet gezind was, waarmee live gevolgd kon worden waar Musk allemaal naartoe vloog, zou blijven bestaan. ‘Ook al is dat een directe bedreiging voor mijn veiligheid', zei Musk erbij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat was 7 november. Vijf weken later is die belofte gebroken en het account @elonjet uit de lucht gehaald. Ook maker @JxckSweeney kan niet meer op Twitter, en andere account die door hem werden bijgehouden zijn offline gehaald. Zo volgde hij op Twitter ook Mark Zuckerberg, Jeff Bezos en Bill Gates.

Maar de blokkade gaat verder: het is voor andere gebruikers niet meer mogelijk om te linken naar de andere sociale media van @elonjet, op Facebook of Instagram. Gebruikers die dat willen, krijgen te zien dat de link door Twitter is aangemerkt als ‘mogelijk schadelijk'.

Voorwaarden Twitter aangepast

De nog altijd kersverse Twitter-eigenaar heeft daarna de voorwaarden van het platform aangepast. Het is sinds vannacht in het algemeen niet meer toegestaan om live-locaties van mensen te delen. Wie dat wel doet, zal worden geblokkeerd, legt Musk uit in een tweet.

Om zijn verbod te motiveren plaatst hij een video van een ‘gekke stalker’ in een auto, die de zoon van de Twitter-eigenaar in Los Angeles zou hebben achtervolgd, denkend dat Musk er zelf in zat. Hij zou de auto hebben achtervolgd en op de motorkap zijn geklommen. Op basis daarvan wordt Sweeney vervolgd, zegt de topman. Net als andere organisaties ‘die het kwetsen van zijn familie hebben gesteund'.

Sweeney zelf is vooral verbaasd over de gang van zaken, zegt hij tegen het Amerikaanse BuzzFeed. Al wist hij dat zijn account niet lekker viel bij Musk. De net niet meer rijkste man ter wereld bood hem zelfs al eens 5000 dollar om het te verwijderen. Dat weigerde hij. De student houdt @elonjet wel in de lucht na het verbod op Twitter, maar dan op andere platformen. ,,Die houd ik nu voor altijd aan, ik denk dat ik hem nu niet kan laten winnen", zegt hij.

Musk verkoopt weer voor miljarden aan aandelen Tesla Elon Musk heeft voor de vierde keer dit jaar aandelen Tesla verkocht. Het gaat in totaal om 3,58 miljard dollar (3,36 miljard euro) aan aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen. Volgens documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC verkocht Musk bijna 22 miljoen aandelen. Tesla is dit jaar 55 procent in elkaar gezakt op de beurs, onder meer door zorgen bij beleggers over de aankoop van Twitter door Musk voor 44 miljard dollar. Door de aankoop van Twitter en de aandelen in Tesla die hij daarvoor van de hand deed, is zijn vermogen dit jaar fors gedaald. Musk nam voor miljarden dollars aan schulden op zich om de overname te betalen. Ook verkocht hij eerder al voor tientallen miljarden aan Tesla-aandelen. Musk staat onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf waarvoor hij zegt te veel betaald te hebben. De Fransman Bernard Arnault heeft Musk opgevolgd als rijkste man ter wereld. Hij is eigenaar van luxeconcern LVMH, dat modehuizen als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi bezit, maar ook diverse drankmerken als champagnehuis Moët & Chandon en cognacmerk Hennessy.