Na 5G komt 6G… maar wie zit daar nu op te wachten?

Terwijl het 5G-telefonienetwerk nog niet eens volledig is uitgerold in Nederland, wordt er nu alweer gesproken over 6G. Wat is dat, wanneer komt dit, en hebben we het echt nodig?

Televisies en smartphones worden groter, computermonitoren breder, resoluties steeds hoger en ook de manier waarop draadloos data wordt verstuurd en ontvangen gaat steeds sneller. In onze huizen draaien de eerste routers nu op Wifi 6, terwijl Wifi 7 al in de maak is. Hetzelfde geldt voor 6G. Maar zijn we niet pas net aan het wennen aan 5G?

5G is pas eind 2023 echt snel

Eerst even terug naar het nu. 5G is nog niet volledig uitgerold in Nederland en in ons buurland België kan zelfs geen enkel mobiel apparaat er op dit moment gebruik van maken. De snelle versie van 5G wordt pas eind 2023 beschikbaar in Nederland.

Telecombedrijven bieden momenteel wel 5G-diensten aan in Nederland, maar dat moet later wel voor veel hogere datasnelheden gaan zorgen dan we nu zien. Dat is noodzakelijk, denken experts, nu steeds meer slimme apparaten en diensten met elkaar verbonden zijn.

Is 6G wel of niet nuttig?

Waarom dienen dan nu al de eerste onderzoeken en voorspellingen over 6G zich aan? Jasper Bakker, ICT-expert bij het tijdschrift AG Connect: ,,Een hoger cijfer geeft automatisch het gevoel van beter en sneller. Je zou dat een stukje hype of marketing kunnen noemen. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk altijd vooruit kijken en dienen de werkelijke voordelen zich pas later in de praktijk aan.

,,Toen 4G verscheen, dachten sommige mensen ook: ‘hoeveel sneller moet mijn mail dan binnenkomen?’ Het nut van 4G was volgens hen twijfelachtig, maar het tegendeel bleek waar. Punt is natuurlijk wel dat daarvóór 3G een enorme stap voorwaarts was ten opzichte van 2G. Die stap vond ook grofweg tegelijkertijd plaats met de revolutie van de moderne smartphone.

Bakker wijst erop dat de eerste iPhone had nog niet echt snel internet had. De smartphone werd ook wel de iPhone 2G genoemd. ,,Voor snel en goed werkend internet had je destijds echt een wifi-netwerk nodig. Pas de tweede generatie iPhone heette officieel de iPhone 3G.”

Op zoek naar een nieuwe smartphone? BestGetest zocht uit wat de beste smartphones van 2022 zijn.

Realtime-communicatie tussen machines

6G lijkt dus onafwendbaar. Op de achtergrond zijn techbedrijven al bezig met diverse ontwikkelingen. De volgende generatie cellulaire technologie moet opnieuw flinke verbeteringen teweegbrengen in het gebruik van bandbreedte, de levering van gegevens en daaraan gekoppelde toepassingen. Verwacht wordt dat 6G theoretische downloadsnelheden van één terabyte per seconde zal kennen, met een latentie (vertraging) van één microseconde en onbeperkte bandbreedte.

Dat betekent dat zo'n netwerk meer dan duizend keer zo snel zou zijn als de 5G-technologie. Een lage latentie betekent dat er heel weinig vertraging zit tussen het versturen en ontvangen van informatie. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen van techniek die directe en onmiddellijke communicatie gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan augmented reality, of autonome voertuigen zoals auto’s en drones.

Of denk aan de metaverse, waar Meta vol op inzet. Een volledig op alles aangesloten, alternatief, online universum staat en valt bij een snelle, vloeiende en vooral stabiele ervaring zonder haperingen – iets waarvoor de snelheden van 6G natuurlijk zeer welkom zijn.

Draadloos internet voor consumenten ontlasten

Het is dus duidelijk dat 6G praktische voordelen heeft, al zal de toekomst moeten uitwijzen wat die voordelen precies zijn. Bakker: ,,Net zoals bij 5G zal 6G vooral gebruikt worden om het drukbezette radiospectrum en het draadloos internetverkeer voor gewone consumenten te ontlasten. En het kan - net als nu al met 5G - ook ruimte en snelheid bieden voor toepassingen die niet direct met de smartphone van de consument te maken hebben. Denk hierbij aan zaken zoals machine-naar-machine communicatie, slimme landbouw, autonome drones, enzovoorts. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken die nu nog niet bedacht, uitgekristalliseerd of commercieel valide zijn, maar in de toekomst wel dankzij 6G mogelijk worden.”

6G zal misschien niet direct jouw smartphonegebruik enorm veranderen, maar kan er rond 2030 mogelijk wel voor zorgen dat je op veilige wijze een autonome taxi naar je werk kan pakken, terwijl je op de achterbank alvast met je smartglasses een vergadering met je collega’s bijwoont.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.