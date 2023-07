Nederlander ontvangt Amerikaanse militaire mails door tikfout

Een Nederlander heeft door een tikfout duizenden Amerikaanse militaire mails ontvangen. Johannes Zuurbier heeft volgens The Financial Times (FT) onbedoeld meer dan 100.000 mails gekregen, omdat hij de eigenaar is van de Malinese domeincode .ml, wat erg lijkt op de uitgang .mil, die de Amerikaanse krijgsmacht gebruikt.

De meeste mails bevatten geen geheime informatie, maar af en toe ontvangt Zuurbier wel gevoelige stukken. Het gaat bijvoorbeeld om reisgegevens van hooggeplaatsten, paspoortnummers, details over wapenproductie, wachtwoorden en belastingaangiftes. Afgelopen woensdag alleen al kreeg Zuurbier meer dan duizend mails.

Zuurbier is algemeen directeur van het in Amsterdam gevestigde Mali Dili en ontdekte het probleem al bijna tien jaar geleden. Hij heeft de VS herhaaldelijk benaderd, schrijft FT, onder meer via een defensieattaché in Mali, een senior adviseur van de Amerikaanse nationale cyberveiligheidsdienst en zelfs functionarissen van het Witte Huis. Zuurbier verzamelt sinds januari de verkeerd geadresseerde e-mails in een poging de VS overtuigen om de kwestie serieus te nemen. Hij kreeg sindsdien bijna 117.000 verkeerd geadresseerde berichten.

Volgens de internetondernemer is het een serieus risico dat kan worden misbruikt door vijanden van de Verenigde Staten. In Washington lijkt volgens de FT nog weinig gebeurd te zijn met de waarschuwingen.

Malinese banden met Wagner Groep

Maar maandag loopt Zuurbiers contract af voor de domeincode, wat betekent dat de overheid in Mali weer de controle krijgt over .ml. Mali heeft sterke banden met Rusland. De Wagner Groep heeft de regering bijvoorbeeld gesteund. Volgens Amerikaanse militaire deskundigen zou het een groot probleem zijn als zo’n land gevoelige militaire informatie in handen krijgt.

Zuurbier krijgt niet alleen Amerikaanse mails. De Malinese code .ml scheelt ook maar een letter met de Nederlandse uitgang .nl. Hij ontving meer dan tien mails van Nederlands militair personeel. Die gingen bijvoorbeeld over het ophalen van munitie in Italië en over een Nederlandse helikoptercrew in de VS.