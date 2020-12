Nederlanders niet bang voor Chinese telefoon, wel beducht voor Chinese technologie in 5G-netwerk

Hackers gijzelen gemeente­lij­ke administra­tie en eisen 750 duizend euro

7 december De criminele groepering die de back-upsystemen van de gemeente Hof van Twente in gijzeling heeft, wil 750 duizend euro om de bestanden weer vrij te geven. De hackers die zeggen 40 terabyte aan gemeentelijke informatie te hebben gegijzeld, lieten een bericht achter waarin ze vroegen om contact. ‘Hello, need data back? Contact us fast.”