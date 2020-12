Negen partygames die je vanavond met vrienden en familie via Zoom kan spelen

Als er iets is dat 2020 ons leerde, is het wel dat virtuele feestjes beter zijn dan geen feestjes. Met de kerstkalkoen achter de kiezen bereiden we ons dan ook voor op een virtuele oudejaarsnacht. Met deze negen Zoomproof partygames (en voldoende bubbels en chips) achter de hand houd je de sfeer erin.

Oudejaarsavond hoeft geen saaie bedoening te worden nu we niet met z’n allen kunnen gaan dansen. Met partygames leuk je elke Zoomcall op. En hé, het heeft zo ook z’n voordelen. Geen driehonderd natte kussen, geen stiekemerd die met je glas gaat lopen, geen kou lijden omdat iemand besliste dat glitterjurkjes geen mouwen mogen hebben én een privévoorraad ovenhapjes bij de hand. Het staat in de sterren geschreven: de eerste nacht van 2021 wordt er eentje om niet snel te vergeten.

1. Hints

Dé klassieker op elke familiefeest. De opzet kan bijna niet simpeler: iemand trekt een kaartje en beeldt zonder een woord te zeggen het woord op het kaartje uit. Een spelletje dat zich perfect leent voor een Zoomcall. Zonder kaartjes trekken uiteraard, maar gelukkig zijn er tal van websites en zelfs apps die met veel plezier voor onschuldige kinderhand spelen.



2. Never have I ever

Ik heb nog nooit ‘ik heb nog nooit’ gespeeld? Dan wordt het hoog tijd daar verandering in te brengen! Iemand uit de Zoomcall vult de zin ‘ik heb nog nooit” verder aan. Deed je wat de persoon zegt wel al eens? Drinken geblazen. Op zoek naar inspiratie? Online en in de appstore vind je heel wat vraaggeneratoren.



3. Pictionary

De ‘hints’-variant voor wie minder dramatisch is aangelegd. Via een persoonlijke gameroom op websites als Skribble ontdek je niet alleen het tekentalent van je vrienden, maar ook dat theekopjes en kangoeroes meer op elkaar kunnen lijken dan je ooit voor mogelijk hield.



4. Doen, durf of de waarheid

Misschien was je het afgelopen jaar wel wat opener tegen je vrienden. Hoe dan ook, de kans dat ze echt àlles al weten, is klein. Daar brengt ‘waarheid, durven of doen’ sowieso verandering in. Je kiest een van de drie opties en de andere Zoomgenoten beslissen op basis van je antwoord wat je moet vertellen of doen. Deze app schiet je te hulp.



5. Schattenjacht

Maak een lijst van vijf, tien of vijftien voorwerpen die je vrienden om het eerst voor de camera moeten houden, liefst in thema uiteraard. En maak het hen niet te gemakkelijk door naar kerstversiering of diepvrieskroketten te vragen.



6. Twee waarheden en een leugen

Opnieuw, it’s all in a name. Ieder vertelt om beurt drie verhalen, waarvan twee echt gebeurd zijn en eentje uit de duim gezogen. Daarna raadt de rest welke van de drie een leugen was. Je denkt die ene vriendin door en door te kennen, tot haar leugen plots waarheid blijkt.



7. Cards Against Humanity

Met wat kleine aanpassingen speel je deze bekende partygame perfect via Zoom. Je hebt niet eens het echte kaartspel nodig. Via een gratis downloadbare pdf drukt iedere speler zijn eigen kaartjes af en vanaf daar is het simpel. Elke ronde stelt iemand een vraag van een zwarte kaart, waarop de andere spelers antwoorden met het volgens hen meest accurate antwoord van een witte kaart.



8. Psych

Het doet een beetje denken aan ‘Twee waarheden en een leugen’, maar dan met nog meer leugens. Om ‘Psych’ te spelen moeten alle deelnemers wel de gratis app geïnstalleerd hebben. Als dat is gebeurd, kan de pret beginnen. Het gaat erom het juiste antwoord uit een reeks verzonnen antwoorden te filteren. Wat het moeilijk (én grappig) maakt: het juiste antwoord is vaak even absurd als de fake antwoorden. Want hoe noem je bijvoorbeeld een groep zebra’s in het Engels? A zippy-do, a stripe, a dazzle of a zig zag? Ga dat maar eens na.



9. Karaoke

Misschien niet echt een spel in de zuivere zin van het woord, maar wie houdt er niet van om zelfs na Kerstmis luidkeels mee te kwelen met Mariah Careys All I Want for Christmas Is You? Maak de nostalgische beleving helemaal compleet met oldskool karaokevideos op Youtube. Liever toch iets moderner? Ook hiervoor zijn tal van gratis apps beschikbaar.



