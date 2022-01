Netflix blijft prijzen verhogen: deze alternatieven zijn een stuk goedkoper

Streaminggigant Netflix verhoogde in Nederland zijn prijzen in oktober, en heeft nu in de Verenigde Staten nog een prijsverhoging aangekondigd. Daarmee wordt het langzamerhand de duurste partij op de markt. We zetten vier alternatieven voor Netflix op een rij.

Netflix begon in Nederland ooit voor een basisprijs van 8 euro per maand. Sindsdien heeft het bedrijf duurdere abonnementsopties geïntroduceerd en bestaande opties in prijs verhoogd. Dat is ‘omdat we steeds nieuwe series en films toevoegen en productfuncties introduceren’, verklaart het streamingbedrijf. Daarnaast wordt de prijs aangepast aan bijvoorbeeld de inflatie.

De laatste Netflix-prijsverhoging in Nederland van oktober zorgde ervoor dat een HD-abonnement hier nu 12 euro kost in plaats van 11 euro, terwijl het 4K-abonnement steeg van 14 euro naar 16 euro.

In de Verenigde Staten kost het duurste Netflix-abonnement sinds deze week maar liefst 20 dollar per maand, terwijl de HD-optie ruim 15 dollar kost. Het is nog onduidelijk of de Amerikaanse prijswijziging ook zal doorvloeien naar Nederland en we hier straks nog meer betalen. Dit zijn de vier alternatieven:

1. Videoland: 5 tot 11 euro

Het Nederlandse Videoland verhoogde afgelopen december ook zijn prijzen, maar is ondanks dat nog steeds goedkoper dan Netflix. Bij Videoland betaal je nu 4,99 euro voor een basisabonnement, waarbij je op één scherm tegelijk kan kijken. Voor dat lagere tarief krijg je wel advertenties te zien.

Een Plus-abonnement voor 8,99 is reclameloos en laat je op twee schermen tegelijk kijken. Je kunt ook de duurste optie van 10,99 euro kiezen om vier schermen tegelijkertijd te gebruiken.

Je hoeft niet zoals bij Netflix bij te betalen voor een hogere resolutie: alle abonnementen bieden HD-video’s, mits het originele programma ook HD is. Daar staat tegenover dat hier geen 4K-opties lijken te zijn.

2. Disney+: 9 euro

Disney+ biedt in Nederland slechts één abonnementsoptie van 8,99 euro per maand; twee euro meer dan toen de dienst in ons land begon. De prijzen werden verhoogd toen video-aanbod van Star werd toegevoegd. Sluit je meteen een jaarabonnement af, dan krijg je wel 15 procent korting.

Bij Disney+ kun je op vier schermen tegelijkertijd kijken. Dat kan ook in 4K, mits een film of serie die hogere resolutie ook biedt.

3. Prime Video: 3 euro

Misschien wel de goedkoopste streamingdienst in Nederland is die van webwinkelreus Amazon. Wie een Prime-abonnement afsluit voor 3 euro per maand heeft toegang tot het streamingaanbod van het bedrijf op tot drie schermen tegelijkertijd.

Daar moeten we overigens wel een kanttekening bij maken. Hoewel het abonnement goedkoop is, worden in de apps meerdere films en series getoond waar je alsnog los voor moet betalen. Daarmee is het abonnement in feite een lokkertje: je krijgt wat streambare content, maar het bedrijf hoopt dat je vervolgens nog meer geld gaat uitgeven.

4. Apple TV+: 5 euro

Ook techreus Apple heeft inmiddels een eigen streamingdienst. Die pakt het hetzelfde aan als die van Amazon: de abonnementsprijs ligt met 5 euro per maand laag, maar om het hele aanbod te bekijken moet je wel door Apples algemene tv-app navigeren. En daar staan ook films en series die je los kunt kopen of huren.

Wel kun je Apples abonnement delen met je familie, waardoor tot zes mensen tegelijk er naar kunnen kijken. Daarnaast biedt Apple deze ook binnen zijn uitgebreidere Apple One-abonnement. Dan betaal je bijvoorbeeld 20 euro per maand aan het bedrijf, maar heb je naast Apple TV+ ook Apple Music, Apple Arcade en cloudopslag voor de hele familie.

