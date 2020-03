Niet alle webwinkels profiteren van coronavirus

Volgens Jongen is het ook nog maar de vraag hoelang de problemen aanhouden. Hij wijst onder meer op de situatie in Italië, waar het openbare leven in grote delen volledig is stilgevallen. Daar neemt de druk op webwinkels toe als het gaat om de primaire levensbehoeften. Maar voor de aankoop van bijvoorbeeld kleding of luxeproducten is volgens hem geen animo. Consumenten zijn sowieso terughoudend met het doen van aankopen, uit onzekerheid over de toekomst.