Nieuwe Playstation 5 kan tot wel 470 euro kosten

De Playstation 4 kwam zes jaar geleden op de markt, en ondertussen is Sony volop bezig met het ontwikkelen van de nieuwe generatie. Die wil de producent tegen het einde van dit jaar in de winkels wil hebben, vlak voor de feestdagen.

Volgens de bronnen ligt de prijs om de nieuwe console te maken op 450 dollar, of zo'n 415 euro, per stuk. Dat komt neer op een winkelprijs van 470 dollar. Naar goede gewoonte houden ze bij Sony geen rekening met de wisselkoersen en zou het nieuwe model bij ons 470 euro kosten.



Volgens Sony zou de PS5 veel krachtiger worden dan het vorige model, en zou je games in 4K en zelfs 8K kunnen spelen.



De vorige generatie, de PS4, kostte bij de lancering 399 euro.