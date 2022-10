Nieuwe Twitterbaas Elon Musk ontslaat topbestuurder die sleutelrol speelde in Trump-ban

44 miljard dollarElon Musk is donderdagavond eigenaar geworden van Twitter, schrijven Amerikaanse media op basis van ingewijden. Meteen toen de overname ter waarde van 44 miljard dollar rond was, heeft de miljardair de huidige Twitter-topman Parag Agrawal ontslagen. Enkele uren later schreef Musk op Twitter dat ‘de vogel is bevrijd‘.

Volgens The New York Times zijn zeker vier leden van de top van Twitter meteen na de overname hun baan kwijtgeraakt. Naast Agrawal zou het volgens bronnen gaan om de financiële topman Ned Segal, algemeen adviseur Sean Edgett en de hoogste juridische baas Vijaya Gadde, die een sleutelrol speelde in het besluit om Donald Trump definitief van het platform te weren. Zeker één van deze ontslagen hooggeplaatste medewerkers zou fysiek het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco uit zijn gezet, stellen bronnen.

Tesla-topman Musk had beloofd om de bewogen aankoop van Twitter uiterlijk vandaag definitief af te ronden, nadat hij eerder dit jaar onder de overname uit probeerde te komen. Woensdag was Musk op het hoofdkantoor van het sociale medium en deelde daar foto’s van op Twitter. Op zijn Twitter-account noemde Musk zich al ‘Chief Twit’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trump welkom

Musk wil Twitter onderdeel maken van een zogeheten ‘alles-app’. Een alles-app is een app die gebruikers zoveel verschillende diensten biedt dat zij eigenlijk niet meer naar andere apps toe willen. Een goed voorbeeld van zo’n app is het Chinese WeChat. Die app is eigenlijk een chatapp, zoals de naam al aangeeft, maar gebruikers kunnen in die app ook winkelen en gamen. In het westen is er geen vergelijkbare app. Facebook-moeder Meta heeft geruime tijd pogingen gedaan om van Facebook of Instagram zo’n app te maken, maar dat is nooit gelukt. Inmiddels lijkt dat bedrijf zich niet meer ten doel te hebben gesteld om een alles-app te bezitten.

Musk wil dat Twitter voor iedereen een ‘warm en verwelkomend’ socialemediaplatform is. Ook stelt hij dat Twitter het ‘meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders’ moet zijn. De rijkste man ter wereld heeft eerder aangegeven van Twitter een bastion voor de vrijheid van meningsuiting te willen maken, een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen. Zo zou ook de verbannen oud-president Donald Trump op het platform mogen terugkeren.

De Tesla-topman stelt dat er momenteel een groot gevaar dreigt dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse ‘echo-kamers’, wat zorgt voor meer haat en verdeeldheid in de samenleving. Musk schrijft dat traditionele media in een ‘meedogenloze jacht naar clicks’ te veel de oren hebben laten hangen naar die gepolariseerde extremen omdat ze denken daarmee geld te kunnen verdienen. Maar daardoor is de mogelijkheid voor dialoog verloren gegaan, aldus Musk.

Musk was woensdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco om te praten over de overname. Volgens persbureau Bloomberg zou hij hebben gezegd niet van plan te zijn driekwart van het personeel te schrappen, zoals eerder in media werd gemeld. Er werken ongeveer 7500 mensen bij Twitter. Ook vrijdag zou Musk weer een bezoek brengen aan Twitter.

Rechtszaak

Musk kondigde in april al aan Twitter voor 44 miljard dollar te willen kopen, maar wilde later van die deal af. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde ’s werelds rijkste persoon weer van gedachten en zei hij de berichtendienst voor het afgesproken bedrag te willen inlijven. De rechter had de rechtszaak al tot 28 oktober (vandaag dus) gepauzeerd omdat Musk erop rekende Twitter op die dag te kunnen kopen.

Musk zegt dat hij en andere investeerders ‘duidelijk te veel betalen’ voor Twitter. De Tesla-oprichter is overigens wel ‘enthousiast’ over de aankoop van het sociale medium, dat wat hem betreft ‘lange tijd een soort van wegkwijnde, maar ongelooflijk veel potentieel heeft’.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.