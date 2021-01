Nieuwjaarsschoonmaak! Deze hypermoderne stofzuigers raden we aan

Wie koopt de ‘Sen­seo-en-airfryer-tak’ van Philips?

23 december EINDHOVEN - Op de Senseo, stofzuiger, keukenmachine of airfryer staat straks nog gewoon het merk Philips. Maar het bedrijf erachter is later komend jaar misschien Chinees, of anders Frans of Amerikaans. Want Philips verkoopt de tak met consumentenelektronica over een halfjaar. Wie zijn de kanshebbers? En waar kennen we ze van?