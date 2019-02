Nintendo kondigt mobiele puzzelgame Dr. Mario World aan

De game zal uitkomen in zestig landen, waaronder Japan en de Verenigde Staten, zegt Nintendo. Het is de derde Mario-game voor smartphones, na Super Mario Run uit 2016 en het al aangekondigde Mario Kart Tour. Die zal ook in de zomer uitkomen, zei Nintendo donderdag.

Er is verder weinig bekend over de game. Spelers kunnen hem kosteloos installeren, maar er is wel een mogelijkheid voor een in-app aankoop om content te ontsluiten. Dat is ook het geval met het huidige Super Mario Run, waarin enkele levels speelbaar zijn en spelers tien euro moeten betalen voor de rest va de levels.

Ontwikkelaar NHN Entertainment uit Zuid-Korea maakt de game samen met Nintendo, terwijl het ook gaat om een samenwerking met Line, een chatapp die in sommige landen populair is. Wat de precieze rol van de chatapp zal zijn, is onbekend. Terwijl Line vooral populair is in vier landen, namelijk Japan, Taiwan, Thailand en Indonesië, komt de game uit in zestig landen. Of de Benelux daar tussen zit, is onduidelijk.