Nooit meer dweilen en stofzuigen dankzij deze robots

Hua­wei-top­man lacht om Trump: ‘Als hij me belt, neem ik misschien niet eens op’

27 mei Ren Zhengfei, de CEO van het Chinese telecombedrijf Huawei, heeft in een interview met Bloomberg hard uitgehaald naar Donald Trump. De Amerikaanse president verdenkt Huawei van spionage en zette het bedrijf op een zwarte lijst, waar Zhengfei boos over is. „Als Trump me belt, neem ik misschien niet eens op.’’