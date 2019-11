Noord-Korea hackte ruimtevaartorganisatie India vlak voor maanlanding

De Indiase cyberbeveiliger Security Brigade zegt tegen de krant dat zeker vijf belangrijke overheidsdiensten in India in de afgelopen maanden zijn gehackt. Daaronder zou ook een kerncentrale zijn geweest. Ambtenaren openden nietsvermoedend phishingmails, waardoor de aanvallers toegang kregen tot computersystemen. Het is niet duidelijk of de hackers wilden saboteren of technologie en kennis wilden stelen.

De aanvallers zouden gebruik hebben gemaakt van een schadelijke software die DarkSeoul wordt genoemd. Dat zou een wapen van de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus zijn. Lazarus wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een digitale inbraak bij Sony in 2014. Ook de gijzelsoftware WannaCry, die in 2017 honderdduizenden computers over de hele wereld vergrendelde, zou zijn gemaakt en ingezet door Lazarus.

