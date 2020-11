NOS kampt met technische storing: geen journaal op tv

LG Wing is de vreemdste, maar ook meest nutteloze smartphone van 2020

13 november We zagen in 2020 al een aantal experimentele smartphones passeren, met dank aan vouwbare schermen. Met een draaibaar scherm slaagt de LG Wing er toch in om opvallender dan opvallend te zijn. Door het scherm vooraan een kwartslag te draaien, verschijnt er een klein vierkant tweede scherm onder het dan horizontale grotere scherm. De schermen vormen dan samen een T. Maar wat is daar het praktisch nut van?