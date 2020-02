NS helpt slechtziende treinreizigers met nieuwe app

Mensen met een visuele beperking kunnen de informatie in de NS-app nu vaak niet of moeilijk ontcijferen. De Perronwijzer is ontwikkeld en succesvol getest door reizigers met geen of minder zicht. Gebruikers kunnen hun locatie doorgeven of handmatig een locatie invullen. Daarna krijgen zij een overzicht van de perrons en vertrekkende treinen op het station. Ook uitgevallen of vertraagde treinen zijn zichtbaar.