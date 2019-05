Onbeperkt boeken luisteren: Bol en Kobo komen met abonnementsdienst

De webwinkel had al een dienst waarmee je onbeperkt e-books kon lezen voor een vast bedrag per maand. Nu komen daar luisterboeken bij. De dienst die beiden combineert, Kobo Plus Lezen & Luisteren geheten, kost 13 euro per maand.

Alleen luisterboeken

Het is ook mogelijk om een abonnement voor alleen luisterboeken af te sluiten, dat kost tijdelijk 9 euro per maand. Na 1 september gaat de prijs naar een tientje. Een abonnement voor alleen e-books kost 10 euro per maand. De dienst belooft dat abonnementhouders toegang hebben tot een digitale bibliotheek van bijna 30.000 nationale en internationale luisterboeken. Daarnaast heb je toegang tot bijna 300.000 e-books.

Niet de eerste dienst

Het luisterboekenabonnement van Bol.com is niet het eerste in zijn soort. Zo is sinds 2013 Storytel actief in Nederland. In de app van deze dienst worden luisterboeken wel gestreamd. Ook is er Bookchoice, waarmee je tegen een vast bedrag per maand acht e-books en luisterboeken ontvangt via hun website of app.