Ondergang Twitter nabij? Aartsrivaal Threads harkt binnen uren 10 miljoen abonnees binnen

Twitterconcurrent Threads heeft in de eerste achttien uur na de lancering al meer dan dertig miljoen aanmeldingen binnen. Dat meldde de baas van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms Mark Zuckerberg, die woensdagnacht (lokale tijd) de nieuwe app in gebruik nam.

De app werd gelanceerd in de appwinkels van Apple en Android in honderd landen. In de Europese Unie is de app nog niet beschikbaar. Dat komt volgens het Amerikaanse socialemediabedrijf door de onduidelijkheden rond Europese regelgeving. Er zijn al Threadsaccounts actief voor beroemdheden als Jennifer Lopez, Shakira en Hugh Jackman, maar ook voor mediabedrijven als The Washington Post, Reuters en The Economist.

Wie vanuit Nederland toch een account wil aanmaken, doet dat door de app via de Amerikaanse appstore te downloaden. Maar pas op: het weer opzeggen van je account gaat niet zomaar. Gebruikers moeten daarvoor hun complete Instagramaccount laten verwijderen.

Hoe werkt het?

Threads wordt gezien als de grootste rivaal van berichtendienst Twitter, die onder de nieuwe eigenaar Elon Musk met de nodige problemen kampt. Zo liet Twitter onlangs weten een ‘tijdelijke’ limiet in te stellen voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen. Die beslissing zou zijn genomen vanwege AI-bedrijven die op grote schaal data van Twitter zouden halen om hun taalmodellen te trainen. Twitter heeft momenteel meer dan driehonderd miljoen gebruikers.

Er zijn ook al Threadsaccounts actief van beroemdheden als Jennifer Lopez, Shakira en Hugh Jackman, maar ook van mediabedrijven als The Washington Post, Reuters en The Economist. Waarschijnlijk dankt de app, die in de Europese Unie voorlopig nog niet beschikbaar is, zijn succes aan het feit dat hij is gekoppeld aan Instagram, de foto- en video-app van Meta. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads.. ,,Er zou een app voor openbare gesprekken moeten komen met meer dan een miljard mensen erop”, zei Zuckerberg woensdag in een eerste bericht op het nieuwe platform, dat voorlopig zonder advertenties zal worden weergegeven. ,,Twitter heeft de kans gehad om dit te doen, maar heeft het niet goed gedaan. Hopelijk zullen wij dat doen.”

Serieuze bedreiging

Twitter dreigt ondertussen met juridische stappen tegen Meta Platforms. Volgens nieuwssite Semafor heeft een advocaat van Twitter een brief gestuurd naar Meta-baas Mark Zuckerberg waarin hij de nieuwe rivaal van valsspelen beschuldigt. De advocaat beschuldigt Meta ervan tientallen voormalige Twitter-medewerkers in dienst te hebben genomen die ,,toegang hadden en hebben tot de handelsgeheimen van Twitter en andere zeer vertrouwelijke informatie”. Een bron van Semafor stelt dat de beschuldigingen van Twitter ongegrond zijn. ,,Niemand in het technische team van Threads is een voormalige Twitter-medewerker”, citeert de site.

De brief lijkt wel een teken dat Twitter de nieuwe concurrentie als een serieuze bedreiging ziet. ,,Het kooigevecht is begonnen en Zuckerberg heeft een grote klap uitgedeeld”, heeft hoofdanalist Jasmine Enberg van Insider Intelligence gezegd. ,,Meta’s release van Threads kwam op het perfecte moment”, verklaarde Niklas Myhr, professor marketing aan de Chapman University. Daarbij verwees hij naar de onrust op Twitter die onlangs ontstond, nadat de dienst het aantal tweets dat gebruikers kunnen zien, had beperkt.

Andere concurrenten kennen slechts een beperkt succes. Mastodon, een andere Twitter-achtige app, heeft volgens de eigen website 1,7 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, terwijl Bluesky ongeveer 265.000 gebruikers telt. Twitter zelf had in mei vorig jaar 229 miljoen maandelijks actieve gebruikers, volgens een verklaring uit de tijd voor de overname door Elon Musk. Threads lijkt de potentie te hebben om nog flink door te groeien. Instagram telt volgens recente cijfers namelijk wel meer dan 2 miljard maandelijks actieve gebruikers.

Chaos bij Twitter

Bij Twitter zelf heerst chaos sinds het bedrijf vorig jaar is overgenomen door Elon Musk. De bekende miljardair wil van Twitter een bolwerk van de vrijheid van meningsuiting maken. Dat is een koers die veel adverteerders niet zien zitten, omdat hun merk dan zomaar naast haatdragende berichten zou kunnen komen te staan.

Afgezien van de tijdelijke limiet voor het aantal te lezen berichten, maakte Twitter in de nacht van maandag op dinsdag ook bekend dat Twittergebruikers binnenkort geverifieerd moeten zijn om de dienst Tweetdeck nog te kunnen gebruiken. Tweetdeck, dat tot nu toe gratis was voor alle Twittergebruikers, stelt mensen in staat de accounts die zij volgen te organiseren in verschillende kolommen. Dat helpt om een beter overzicht te krijgen. De dienst wordt vooral veel gebruikt door bedrijven en nieuwsorganisaties.

De stap om verificatie verplicht te stellen en zo geld te vragen voor het gebruik van Tweetdeck zou een boost kunnen betekenen voor de inkomsten van Twitter. Maar de kritiek op de recente ingrepen is niet van de lucht. Veel twitteraars zijn vooral boos over de berichtenlimiet. Verschillende experts uit de marketingwereld hebben al gezegd dat de stap het ook veel lastiger kan maken voor Twitter om adverteerders te trekken.

