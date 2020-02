Onderzoek: tieners krijgen vaak shockvideo's

Het Safer Internet Centre Nederland peilde duizend Nederlandse jongeren over hun ervaringen en presenteert de uitkomsten vandaag op ‘Safer Internet Day’. Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie tieners online wordt lastiggevallen. Grootste probleem is het ontvangen van choquerende berichten, video’s of foto’s, van heftige zelfmoordacties tot IS-onthoofdingsvideo’s. ,,Jongens vinden het dan soms cool om door te sturen, maar als je er niet van gediend bent is het wel moeilijk om aan te geven: dit vind ik niet leuk”, zegt Marjolijn Bonthuis van het Safer Internet Centre Nederland.

Ouders wel betrokken

Opvallend: driekwart van de jongeren zegt de ouders in te schakelen bij online problemen. Die helpen dan bij het rapporteren van stalkers of pesters, het veranderen van wachtwoorden, of zelfs het doen van aangifte. ,,Dat is bemoedigend”, zegt Bonthuis, via het centrum voor veilig internet onder meer betrokken bij veiliginternetten.nl en het Expertisebureau Online Kindermisbruik. ,,Voorheen was het bij ouders toch vaker zo: dat internet, ik snap het niet, of ik weet niet wat jullie kinderen er uitspoken. De lijn stijgt wel, dat is een goede ontwikkeling.”