Onderzoeksgroep brengt ‘te gevaarlijk’ algoritme toch uit

Het algoritme kan worden ingezet bij de productie van spammails, phishing, nepnieuws en propaganda. OpenAI besloot daarom de software, die GPT-2 heet, niet uit te brengen. Dat is nu alsnog gebeurd, eerst in kleine brokjes en daarna helemaal.



Volgens OpenAI is het mogelijk om racistische, marxistische, jihadistische en anarchistische propaganda te maken met het systeem. Voer een titel in en GPT-2 schrijft er een heel artikel over. Schrijf een dichtregel en GPT-2 maakt zelf het gedicht af. Eerdere systemen verloren halverwege een zin de draad of maakten vreemde grammaticale fouten. Volgens OpenAI is het moeilijk te ontdekken dat het om nepberichten gaat. Na de gedeeltelijke releases zouden er nog geen aanwijzingen zijn dat de technologie is misbruikt.