Ook 80-plussers ontdekken sociale media, Facebook uit de gratie

Xbox- en PlayStati­on-control­lers moeten gamers met beperking helpen: ‘Er zijn zoveel beperkin­gen’

Gamen als je een hand mist of je arm niet goed kan bewegen, dat was lang geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig hebben gamebedrijven steeds meer aandacht voor deze groep. Xbox had al een speciale controller, nu komt PlayStation ook met eigen hardware. Maar wat zijn de verschillen, en wat heb je nodig?

21 januari