Ook ABN Amro, Rabobank en bunq kondigen Apple Pay-ondersteuning aan

ABN Amro, bunq en de Rabobank gaan ook Apple Pay aanbieden. De functie komt ‘binnenkort’ naar de banken, maar wanneer precies is nog niet bekend. Bij bunq is de functie al wel te gebruiken. Tot nu toe was Apple Pay in Nederland alleen bij ING te gebruiken.

ABN Amro schrijft op een speciale pagina dat klanten ‘nog heel even moeten wachten’ totdat ze van Apple Pay gebruik kunnen maken. Dat de bank de betaaldienst zou ondersteunen, was te verwachten. Enkele weken geleden verscheen er al een code in de app die daarop duidde. De bank heeft nu een website online gezet met meer informatie over hoe klanten Apple Pay kunnen instellen en gebruiken. De functie moet aan de ABN Amro-app worden gekoppeld, zegt de bank. Wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk.

Ook bunq heeft de komst van Apple Pay aangekondigd. Daar is de dienst wel direct te gebruiken. Het was al een tijd lang mogelijk Apple Pay via een omweg met bunq te gebruiken, maar die functie werd al snel weer uitgeschakeld.

De Rabobank heeft ook een pagina online gezet. Daarop staat te lezen dat de functie ‘binnenkort’ beschikbaar is. ,,Wij zijn nu hard aan de slag om het beschikbaar te stellen voor onze klanten”, schrijft de bank. ,,Zodra Apple Pay beschikbaar is, vertellen we je op onze website en in Rabo Online Bankieren hoe je Apple Pay installeert en gebruikt.”

Betalen

Klanten hoeven niks extra’s te betalen voor het gebruik van Apple Pay. Apple rekent voor de banken een klein percentage per transactie. Volgens anonieme bronnen is dat slechts 15 cent per 100 dollar. Er is wel een limiet per dag: bij ING kunnen klanten maximaal 2500 euro per dag uitgeven via de betaaldienst. Voor jongeren is dat slechts 250 euro.