Ook Fortnite vertrekt uit China: kinderen mogen daar steeds minder gamen

‘Om 11 uur op 1 november is de registratie van nieuwe gamers gestopt, vanaf dat moment kan de game niet meer gedownload worden. Op 15 november, ook 11.00 uur, wordt de gameserver uitgezet en kunnen gamers niet langer inloggen op het spel.’

Met die korte mededeling, in het Chinees geplaatst, liet Epic Games weten dat het over en uit is voor Fortnite in het Aziatische land. Een opvallende stap, want China is met miljoenen gamers de belangrijkste gamingmarkt ter wereld, die naar schatting in 2023 zo’n 41,5 miljard dollar waard moet zijn.

Fortnite is momenteel de populairste game. Het wordt wereldwijd gespeeld door ongeveer 350 miljoen mensen. Het spel is gratis te downloaden, maar Epic Games verdient miljarden aan onder meer zogeheten Battle Passes die verborgen onderdelen van het spel vrijgeven en waarmee de spelers bijvoorbeeld hun personage anders kunnen aankleden.

Duimschroeven aangedraaid bij westerse bedrijven

De strenge Chinese regels zouden volgens insiders reden zijn om de stekker uit het project te trekken. Peking stelt steeds stringentere eisen aan techbedrijven. Sinds 1 november is de Personal Information Protection Law (PIPL) van kracht, waardoor bedrijven niet langer zomaar data mogen verzamelen, gebruiken en opslaan. PIPL moet de privacy van de internetgebruikers beschermen, maar het is ook een middel voor de overheid om westerse cyberbedrijven de duimschroeven aan te draaien.

Dat werd al deels gedaan. De Chinese versie van Fortnite week af van de versie die in alle andere landen gespeeld wordt. Het grote verschil: Chinese spelers kunnen het niet opnemen tegen gamers uit andere landen, de games zijn korter en er zijn geen microtransacties om tijdens het gamen valuta aan te schaffen die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het kopen van nieuwe wapens. Deze microtransacties leverden Epic Games vorig jaar in andere landen al één miljard dollar op.

China in actie tegen gamen

Het stoppen met de game heeft echter niet alleen een financiële reden. De Chinese overheid probeert gamers actief achter de computer weg te krijgen om verslaving tegen te gaan. Zo mogen kinderen onder de 18 jaar sinds september nog maar drie uur per week online gamen en alleen van 20.00 uur tot 21.00 uur van vrijdag tot zondag.

In Chinese staatsmedia werd gaming zelfs ‘geestelijke opium’ genoemd. De regels worden streng gecontroleerd, gamers moeten zich identificeren en gezichtsherkenning wordt ingezet ter controle. Ook werd aan spellenmakers ‘gevraagd’ kritisch naar de games te kijken en gewelddadige of obscene onderdelen te verwijderen.

Yahoo en LinkedIn ook al weg

Epic Games is het derde techbedrijf dat het land in korte tijd verlaat. Vanaf 1 november zijn de diensten van Yahoo niet meer beschikbaar in het land. In een verklaring spreekt Yahoo, dat al ruim twee decennia actief was in China, over de ‘steeds uitdagendere zakelijke en juridische omgeving’. Verschillende diensten van het bedrijf werden al langer geblokkeerd of gecensureerd, maar het bedrijf was nog actief met een weer-app en met enkele pagina’s die in verschillende talen nieuwsberichten toonden.

Ook LinkedIn hield het in oktober voor gezien. Het was het laatste Amerikaanse socialmediabedrijf dat vertrok. Apps en sites van onder meer Twitter, Instagram, WhatsApp en Facebook zijn er al geblokkeerd. Toen LinkedIn in 2014 de Chinese markt betrad, tekende het al een overeenkomst met de Chinese overheid waarin stond dat het zijn platform zou aanpassen aan de Chinese regels, maar het bedrijf beloofde ook transparant te zullen zijn over de operatie in het land en gaf aan dat het bezwaren had tegen censuur.

In een verklaring over het vertrek wijst ook LinkedIn op de ‘uitdagende omstandigheden’ in het land, dezelfde verklaring die Yahoo een paar weken later gaf. Fortnite heeft, hoewel het geen reden van vertrek noemt, met dezelfde omstandigheden te maken.

