Ook IMDb lanceert streamingdienst in Europa met ‘exclusief aanbod’

Volgens IMDb TV, dat voorheen bekendstond onder de naam IMDb Freedive, betekent de verdrievoudiging dat er duizenden nieuwe titels naar het door advertenties ondersteunde platform komen. Het is niet duidelijk of die gehele catalogus ook naar Europa komt en of de dienst later dit jaar in alle Europese landen beschikbaar is. IMDb verdient geld door advertenties te tonen tijdens de series of films. Volgens het bedrijf zijn deze ‘reclameblokken’ minder lang dan op televisie.



IMDb TV bestaat sinds begin dit jaar. De dienst geeft gebruikers de mogelijkheid om gratis te kijken naar films en tv-series, waaronder bekende titels als Captain Fantastic, La La Land, Drive, Donnie Darko en A Knight’s Tale. Volgens het bedrijf heeft de streamingdienst nu wereldwijd 34 miljoen gebruikers.



IMDb TV was al beschikbaar voor Amerikaanse klanten, bijvoorbeeld via de bekende IMDb-website of als een gratis kanaal binnen de Amazon Prime Video-app. Hoe de dienst precies in Europa wordt aangeboden wordt niet gemeld.



Het is dringen in de streamingwereld. Naast de gebruikelijke spelers als Netflix en Prime Video, komen later dit jaar Disney, Apple en nu dus ook IMDb met een eigen streamingdienst.