Ook Puma brengt zelfstrikkende smartschoen op de markt

De Fi gaat de strijd aan met grote concurrent Nike, die eerder deze maand met veel bombarie haar eigen zelfstrikkende schoen onthulde. Puma bracht eerder al een zelfstrikkende schoen uit, maar dat was voornamelijk een experimenteel product. Nu is de sneaker klaar voor het grote publiek.

In de schoen zit een motor die een soort visdraad - de veter - automatisch aanspant. Hoe strak je schoenen zitten, kun je met de app aanpassen. De motor moet wel worden opgeladen. Dat gebeurt via een draadloos oplaadpaneel, dat bij de schoen is inbegrepen. De motor houdt het zo’n negen dagen vol, daarna moet het schoeisel weer worden opgeladen. De schoen is waterdicht, dus je hoeft niet bang te zijn voor waterschade aan de motor.

Net als de Nike Adapt heeft de Puma Fi ook lichtjes ingebouwd. Het is niet bekend of die regelbaar zijn. Dat zijn de lichtjes op de Nike-smartschoen wel.

Sowieso lijkt de Nike-schoen iets meer opties te hebben. De schoenen passen zich automatisch aan de vorm van je voet. Maar dat is niet het enige: de schoen herkent ook je temperatuur en de intensiteit van de sport die je beoefent. Zo kan de schoen de dichtheid van de sneakers aanpassen tijdens het sporten, want voeten zwellen nu eenmaal op bij een flinke workout. De Puma Fi heeft deze functies niet.

De Nike Adapt ligt ergens in februari in de VS in de winkels. Wanneer de schoenen naar Nederland komen is onbekend. Op de Puma Fi moeten we nog een jaartje wachten.