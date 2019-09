Op deze school gaan leerlingen hun lunch afrekenen via een handpalmscan

Op de Sint-Bavohumaniora in Gent kunnen leerlingen binnenkort broodjes en drankjes afrekenen via een scan van hun handpalm. De biometrische technologie zou praktischer zijn dan de huidige badges en maaltijdbonnetjes, die regelmatig vergeten worden of kwijtraken. De techniek identificeert de leerling op basis van aderen in hun handpalm.

In een gesprek met VRT Radio 1 stelt directrice Hilde Allaert dat de school al een tijdje op zoek was naar een alternatief betalingssysteem. Volgens haar past een doos met bonnetjes, maaltijdkaartjes en geld niet meer bij deze tijd: ,,We hebben verschillende systemen naast elkaar gelegd, maar uiteindelijk gekozen voor biometrie. De technologie bestaat al langer en betalingen verlopen op deze manier zeer eenvoudig”. Welk systeem gebruikt gaat worden is niet bekend en technische details evenmin. Allaert: ,,We zijn nog aan het bekijken op welke manier we de leerlingen zullen registreren.”

Allaert benadrukt dat het systeem uitsluitend gebruikt kan worden voor betalingen op school. ,,Het gaat om de veiligheid van de centen van de leerlingen. Het is niet te bedoeling om te evolueren naar een systeem zoals in China. Dat moet worden vastgelegd in een privacyovereenkomst”, stelt de directrice. De Belgische Privacywet is van toepassing en het lijkt er op basis van informatie van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op dat toestemming van de ouders voldoende is. Volgens Allaert zijn de reacties onder ouders tot nu toe positief.