Op internet wemelt het van de nepwinkels: Koopjesjagers massaal opgelicht

Internet­cri­mi­ne­len zijn steeds jonger én gewelddadi­ger

Internetcriminelen worden steeds jonger en gewelddadiger. Waar jonge criminelen voor corona hun ‘carrière’ vaak startten met auto- of woninginbraken, kiezen ze nu voor online oplichting. In Midden-Nederland stromen inmiddels vijftien aangiftes van cybercrime per dag binnen. ,,Phishing is een ‘instapdelict’ geworden.”

17 november