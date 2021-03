Persoonsgegevens van klanten cryptoplatform LiteBit mogelijk op straat na lek

Het gaat om de persoonlijke gegevens van Nederlandse gebruikers die voor december 2019 actief waren op het platform, meldt het bedrijf. LiteBit ontving op 27 februari bericht dat de data in handen was van derden met daarbij de eis om een geldbedrag over te maken. Als dit niet zou gebeuren, zouden de persoonsgegevens op straat belanden. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnumers en IBAN-nummers.

Het bedrijf heeft besloten niet te betalen. In de mail aan klanten schrijft Litebit: ‘Ons standpunt is dat wij op geen enkele wijze willen bijdragen aan het in stand houden van dit soort criminele activiteiten. Betalen voor de data past niet in ons beleid.’ Het platform heeft de zaak gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte gedaan bij de politie.

LiteBit benadrukt dat wachtwoorden, ID-documenten en tegoeden op het platform niet in gevaar zijn gekomen.

Twee keer eerder

In 2017 had LiteBit twee keer te maken met een datalek, meldt techwebsite Tweakers. De eerste keer kregen inbrekers toegang tot de servers met persoonsgegevens van klanten, zij toegang hadden tot e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden, bankrekeningnummers, telefoonnummers, adressen en portfoliogegevens. Een maand later gebeurde hetzelfde.

